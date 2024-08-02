Сенсация: погребение древнерусского всадника обнаружила суздальская экспедиция Института археологии...

Сенсация: погребение древнерусского всадника обнаружила суздальская экспедиция Института археологии РАННаходка, которую уже называют сенсацией! Погребение древнерусского всадника обнаружила суздальская экспедиция Института археологии Российской Академии наук. В этом сезоне учёные продолжают исследование могильника в селе Гнездилове близ Суздаля. Слово - Марии Платанюк.Древнерусский всадник - ровесник тысячелетнего Суздаля. А вот на момент погребения воину было 25-30 лет. Подкурганное захоронение всадника - открытие уникальное. За все время археологического изучения Северо-Восточной Руси отечественные археологи нашли всего 15 погребений со стременами, - рассказывает академик Николай Макаров. Два из них - в Гнездилове. Первое исследовано в 2021-м. Это - сенсация сезона нынешнего.Николай Макаров, директор Института археологии Российской Академии наук:- Мы можем видеть человека, который сопровождается стременами, удилами, это не только утилитарные вещи - это символ всадничества. И боевой топор - это обычное оружие младшей дружины, и вот очень интересное необычное сочетание - весы для малых взвешиваний.Боевой топор, нож, подпружная пряжка, железный замок...Эти и другие артефакты сейчас изучают учёные. На особое положение воина указывает и размер могилы. Похоронили всадника в сложной деревянной конструкции, собранной без единого гвоздя. Подобные погребения редки. Отражение еще языческого обряда. В 11-ом веке в процессе быстрой христианизации древнерусская элита перестала помещать в могилы предметы. Гнездиловского всадника миллиметр за миллиметром расчищает Яна Герасименко. На раскопки приехала волонтёром.Яна Герасименко, волонтёр, участница раскопок, студентка Государственного академического университета гуманитарных наук:- Это хирургический набор, но работать им очень удобно. Он как раз и помогает очень аккуратно, потихоньку эту землю, если так можно выразиться, "отковыривать".Суздальская экспедиция Института археологии Российской Академии наук работает в Гнездилове пятый год. Но идут учёные "по следам" графа Уварова. Он открыл некрополь древнерусской элиты еще в 1851-м.Николай Макаров, директор Института археологии Российской Академии наук:- Когда мы "вернулись" в Гнездилово и заново открыли этот могильник, мы не думали, что он будет столь интересен. Сейчас Гнездилово выглядит как самый яркий памятник 11-го века, может быть, благодаря тому, что здесь всё-таки уже полторы тысячи квадратных метров вскрыто, и он известен нам всё-таки лучше, чем другие.Сейчас археологи исследуют захоронение еще одного дружинника. В могиле также найден боевой топор. Этот воин - старше. По словам антрополога Анастасии Буряк, ему 35-40 лет.Анастасия Буряк, археолог-антрополог, участник экспедиции Института археологии РАН:- Смотрим на уровень стёртости зубов, в верхней челюсти, в нижней челюсти, так называемые, моляры. И надо наклониться, посмотреть, с торца, насколько зубы стёрты.За время работы "в полях" под Суздалем экспедиция Института археологии РАН исследовала около пятидесяти захоронений, собрала несколько сотен предметов. Не только оружия, но и, к примеру, женских украшений. Наборы - от височных колец и ожерелья, до монет - динариев и дирхемов и финского шумящего конька - отражение ассимиляции культур, - рассказывает Анна Красникова, научный сотрудник Государственного исторического музея.Анна Красникова, научный сотрудник Государственного исторического музея:- Находка, которая была сделана в районе пояса женщины, и вот характерна как раз для 11-го века.Мария Платанюк, корреспондент:- Это раскоп, его общая площадь - свыше двухсот квадратных метров - часть большого Гнездиловского могильника. Он находится на его самой высокой точке. Только на этой территории с начала археологического сезона было обнаружено 7 захоронений.Одно из недавних открытий - могила девочки. Также с богатым "набором". Здесь и металлические украшения, и бусы, и глиняный сосуд в ногах.Дарья Челпанова, сотрудник Института археологии Российской Академии наук:- Скорее всего, ребёнок был из какой-то среднезнатной семьи, потому что не каждому взрослому кладут такой инвентарь с собой.Раскопки в Ополье позволяют полностью восстановить погребальный обряд русской знати периода, когда Суздаль впервые появился на страницах летописей. Археологи используют самые современные технологии, но главный метод всё тот же.Николай Макаров, директор Института археологии Российской Академии наук:- Это ноги. Наши открытия - это сотни километров пешком, которые мы намотали по этим полям.Мария Платанюк, Илья Хлудов. "Вести-Владимир".