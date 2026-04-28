Как грамотно заботиться о женском здоровье? Какие обследования нужно проходить регулярно? Как подготовиться к беременности, родам и восстановлению организма после рождения малыша? Что

Как грамотно заботиться о женском здоровье? Какие обследования нужно проходить регулярно? Как подготовиться к беременности, родам и восстановлению организма после рождения малыша? Что такое пилатес и почему он так популярен в наши дни? Как движение и здоровый сон способствуют хорошей форме и самочувствию современной женщины? В новом выпуске проекта «Подкаст на Шестом» обсуждаем эти вопросы