В Судогодском районе прошли состязания за звание лучшего лесного пожарного Специалисты по защите...

В Судогодском районе прошли состязания за звание лучшего лесного пожарногоСпециалисты по защите леса соревновались в физподготовке. Какими навыками должен обладать лесной огнеборец? И какая новая техника придёт в лесничества? Расскажет Фёдор Лалакин.Пробежать 350 метров, затем сразу 8 подтягиваний прямым хватом, 30 отжиманий - на время. Это лишь первый этап конкурса на лучшего лесного пожарного Владимирской области. Михаил на соревнованиях представляет Селивановское лесничество, в профессию пришел по примеру деда, который был заслуженным работником лесного хозяйстваМихаил Дианов - участник соревнований:- В спецодежде тяжело бегать, ну, влажность, а так, в принципе, достойно все...Настрой на конкурс боевой, надеемся показать достойный результат.Второй этап испытаний - лесопожарная полоса. Перешагнуть препятствия из бревен, преодолеть барьеры - и всё это в спец одежде, да еще и с ранцевым огнетушителем за спиной...А теперь нужно потушить условное возгорание.После чего - работа с оборудованием. Необходимо разложить пожарный рукав и с помощью мотопомпы сбить 5 мишенейАлексей Кузнецов - заместитель министра лесного хозяйства Владимирской области:- В этом году наш конкурс проводится первый раз на территории Владимирской области. Проводим его для определения лучшего участника от Владимирской области, которого мы будем представлять на федеральном этапе "Лучший лесной пожарный 2024 года". Участвует у нас 15 человек со всех территорий.Также на торжественном открытии соревнований лесничествам передали в пользование новую технику: 9 автомобилей УАЗ, три трактора "Беларусь" и два эвакуатора. Их будут использовать, в том числе - для патрулирования лесов.Евгений Малышев министр лесного хозяйства Владимирской области:- Это серьезное подспорье нашим 17 лесничествам. Мы планомерно эту технику обновляем. Техника тяжелая, которая стоит за моей спиной: три трактора и два эвакуатора, это техника, которая приобретена за счет средств национального проекта экология, федерального проекта сохранения лесов.В планах - и поставка 28 беспилотных аппаратов. Они позволят контролировать леса с воздуха. Это лето стало одним из самых жарких за последние годы, но, благодаря слаженной работе лесных пожарных, все очаги потушены оперативно.По итогам состязаний лучшим лесным пожарным региона стал Дмитрий Новиков из Судогодского района.Федор Лалакин, Александр Чунаев. «Вести-Владимир».