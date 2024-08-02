Вечерний выпуск «Вестей» в 21:05 - включайтесь, будет интересно! Расскажем о новом открытии...
Вечерний выпуск «Вестей» в 21:05 - включайтесь, будет интересно! Расскажем о новом открытии суздальской экспедиции Института археологии РАН
Лесной патруль
- Леса Владимирской области - под надёжной защитой. Впервые в регионе прошёл конкурс на лучшего лесного пожарного.
Главный туристический
- "Золотое кольцо России" бьёт туристические рекорды. Как будут развивать инфраструктуру?
Гнездиловский всадник
- Сенсация в Гнездилове. Новое открытие суздальской экспедиции Института археологии РАН. Ученые исследуют погребение древнерусского всадника 11-го века.