Во Владимире сотрудники ГИБДД провели проверки водителей такси В центре внимания - водители такси....

Во Владимире сотрудники ГИБДД провели проверки водителей таксиВ центре внимания - водители такси. Сразу несколько рейдов провели сотрудники Госавтоинспекции в областной столице.Задача - предупредить нарушения правил.Проверка была детальной: от обоснованности допуска к управлению - до законности предпринимательской деятельности по перевозке и требований безопасности.За три дня, проверив сотню автомобилей такси, госавтоинспекторы выявили 17 нарушений.В их числе - отсутствие лицензии, полиса ОСАГО, парковка в запрещенном месте. Как выяснилось, таксисты часто везут пассажиров на неисправных машинах, не прочь проехать на красный.Кроме того, игнорируют ремни безопасности и перевозят детей до 12 лет без удерживающих устройств.