«Всё ради супруга»: во Владимире женщина хотела подкупить сотрудника колонии за полмиллиона...

«Всё ради супруга»: во Владимире женщина хотела подкупить сотрудника колонии за полмиллиона рублей31 июля 2024 года жительница Москвы, находясь на территории исправительной колонии №3 УФСИН России по Владимирской области, дала взятку в размере 500 тысяч рублей начальнику больницы ФКУЗ МСЧ-33 ФСИН.Эти деньги были платой за то, чтобы в медицинские документы её супруга, находящегося там на лечении, внесли ложные сведения о наличии у него заболевания, которое могло стать основанием для освобождения от наказания.Сотрудник сообщил о случившемся руководству. Женщину задержали.«Возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Москвы 1972 года рождения, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере)», - сообщили в пресс-службе СУ СК по Владимирской областиРасследование продолжается.Фото: пресс-служба СУ СК по Владимирской области