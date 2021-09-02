Ранее он руководил управлением городскими проектами.

Антон Аручиди, осуждённый за мошенничество, возглавил управление экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг мэрии Владимира. В должности его утвердили 2 сентября.В 2016 году чиновника приговорили к 4,5 годам условно и 900 тысячам рублей штрафа за присвоение земельных участков и других объектов недвижимости.Он вывел из городской собственности участок в 4,3 тысячи квадратных метров, расположенный на турбазе «Ладога». Землю продали по заниженной стоимости. Ущерб бюджету областной столицы оценён в 15 млн рублей. Задержали авантюриста при попытке завладеть территорией, которая оценивалась в 58 млн рублей.В марте 2019 года судимость была погашена.До вступления в новую должность он руководил управлением городских проектов. В мэрии весьма высоко оценили управленческие качества осуждённого на предыдушем месте работы.