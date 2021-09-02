Бизнесмен получил 300 тысяч рублей в рамках поддержки предпринимательства на несуществующий отель. Чрезмерно предприимчивого мужчину признали виновным в мошенничестве. Как установил суд,

Бизнесмен получил 300 тысяч рублей в рамках поддержки предпринимательства на несуществующий отель. Чрезмерно предприимчивого мужчину признали виновным в мошенничестве. Как установил суд, он разработал план хищения денег путем обмана. Бизнесмену предоставили грант в 300 тысяч рублей по программе поддержки предпринимательства в Камешковском районе на 2015-2020 годы. Деньги нужны были ему якобы для организации мини-отеля –