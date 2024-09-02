Во Владимирской области сняли 8 зараженных болезнью Лайма клещей.

На прошлой неделе во Владимирской области обнаружили 102 укуса у взрослых и 23 у детей, согласно информации, предоставленной региональным управлением Роспотребнадзора 2 сентября.Пострадавшие насекомые были отправлены на анализ, в ходе которого специалисты выявили 8 клещей, инфицированных болезнью Лайма (боррелиоз иксового клеща).С начала сезона, начиная с 31 марта, от укусов клещей пострадали 1 796 человек, среди которых 372 – это дети. Заболеваний, связанных с энцефалитом, не зарегистрировали.