Современные композиторы из разных уголков страны соберутся в Суздале, чтобы представить свои сочинения, посвященные древнему городу. Музыкальный фестиваль пройдет с 7 по 11 сентября. Гостей

Современные композиторы из разных уголков страны соберутся в Суздале, чтобы представить свои сочинения, посвященные древнему городу. Музыкальный фестиваль пройдет с 7 по 11 сентября. Гостей праздника ждут пять премьерных концертов, на которых прозвучат хоровые произведения, фортепианная музыка и духовная опера «Александр Невский». Художественный руководитель проекта – народная артистка России Лариса Гергиева. Программа фестиваля «Современные композиторы