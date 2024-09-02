Данные следуют из аналитики экспертов РИА Новости, опубликованной сегодня, 2 сентября.

Владимирская область заняла 71-е место из 85 в рейтинге по доле населения с высоким доходом, согласно информации аналитиков РИА Новости, опубликованной сегодня, 2 сентября.Средняя зарплата в стране в 2023 году составила 74,8 тыс. рублей, а во втором квартале 2024 года увеличилась до 86,5 тыс. рублей. В 33-м регионе более этой суммы получают 14,3% жителей, тогда как вдвое больше – лишь 3,5%.Наилучшие показатели у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, где зарплату выше средней получают 65,8% населения. На последнем месте в рейтинге находится Ингушетия, где доля жителей с высоким доходом составляет всего 6,6%.