Эти средства предназначены для 21 населённого пункта, где жители активно участвуют в проекте.

Владимирские муниципалитеты получили более 36 миллионов рублей в рамках программы самообложения селян. Эти средства предназначены для 21 населённого пункта, где жители активно участвуют в проекте. Ранее программа удваивала собранные средства, но теперь добровольный взнос ограничен 30%, а оставшиеся 70% добавляет региональный бюджет. Селяне собрали 15,5 миллиона рублей на благоустройство и развитие инфраструктуры. Региональный бюджет выделил 36,16 миллиона рублей в качестве дотации.Например, город Гусь-Хрустальный получил более 1,5 миллиона рублей на замену окон в детских садах, ремонт крыш веранд и другие работы. Коврову выделили 1,06 миллиона рублей для ремонта водопроводной сети с установкой колодцев. Также средства направлены на ремонт дорог и приобретение детской площадки в деревне Крутец, а также на мощение дорожек в нескольких деревнях.Поселок Уршельский получит 320,8 тысячи рублей на содержание парка Дома культуры, оплату трансфера для спортсменов, закупку оборудования для детской площадки и спиливание аварийных деревьев. Традиционно средства также выделяются на ремонт воинских захоронений, обустройство колодцев и текущие ремонты в школах. Полный список получателей средств доступен на сайте областного правительства.