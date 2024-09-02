Двое парней, 18-ти и 17-ти лет, попались на раскладывании закладок по Московскому шоссе. Это произошло в конце августа, неподалеку от одного из СНТ, рассказали в пресс-службе УМВД по

Двое парней, 18-ти и 17-ти лет, попались на раскладывании закладок по Московскому шоссе. Это произошло в конце августа, неподалеку от одного из СНТ, рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области. По словам полицейских-кинологов, парни нервничали, когда делали тайники. Оперативники нашли 9 закладок с гашишем общей массой 30 граммов. Молодые люди дали признательные показания. Полицейские предполагают,