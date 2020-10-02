Донором может быть любой здоровый человек старше 18 лет, не имеющий противопоказаний.

За 9 месяцев этого года владимирские трансфузиологи заготовили более 8500 литров крови, в том числе более 30 литров антиковидной плазмы. Сообщили в департаменте здравоохранения. Эти объемы полностью обеспечили потребности медучреждений в крови и ее компонентах.Кровь сдали около 6 тысячи доноров области, из них 1212 человек стали донорами впервые. В регионе также регулярно проводятся выездные заготовки крови. За 9 месяцев совершено 96 выездов мобильного донорского комплекса в различные предприятия и организации Владимирской области.Напоминаем, что во Владимирской области кровь можно сдать в Областной станции переливания крови (ул. Студенческая, 5), в филиале в городе Вязники (ул. Вокзальная, 4а) и в отделении переливания крови Муромской городской больницы №3 (ул. Войкова, 11а). Донором может быть любой здоровый человек старше 18 лет, не имеющий противопоказаний к донорству, весом более 50 кг и ростом выше 150 см. При себе необходимо иметь паспорт.Получить подробную информацию о донорстве и задать свои вопросы можно на сайте www.yadonor.ru или по телефону «горячей линии» Службы крови: 8 (800) 333-33-30.