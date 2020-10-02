В результате движение было парализовано в районе аварии и в центре города.

Массовое ДТП произошло сегодня днем на мосту через Клязьму во Владимире. В результате движение было парализовано в районе аварии и в центре города.По информации регионального УМВД,около 15 часов на Судогодском шоссе в районе поворота на микрорайон Коммунар столкнулись автомобили «Скания» (без полуприцепа), «ВАЗ-2115», следовавшие в сторону Владимира, и «Форд» и «Дукато», один из которых двигался по встречной полосе реверсивного движения.В результате столкновения произошло опрокидывание легкового автомобиля. По состоянию на 16.00 известно об одном пострадавшем, водителе автомобиле «ВАЗ 2115», которому медицинская помощь была оказана на месте ДТП.Движение на данном участке пути затруднено. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Информация уточняется.