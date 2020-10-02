Гусь-Хрустальный район Из барака без удобств переедет в квартиру. Речь об инвалиде-опорнике из посёлка Уршельский Гусь-Хрустального района. Активисты Общероссийского народного фронта во

Гусь-Хрустальный район Из барака без удобств переедет в квартиру. Речь об инвалиде-опорнике из посёлка Уршельский Гусь-Хрустального района. Активисты Общероссийского народного фронта во Владимирской области добились переселения мужчины в благоустроенное жильё. Более 5 лет Дмитрий Кубышев прожил в комнате барака без горячей воды, туалета и отопления. Мужчина сам соорудил печку, а еду готовит на электрической плитке.