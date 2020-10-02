2 октября 1950 года родился владимирский журналист Валерий Юрьевич Скорбилин, отдавший долгие годы работы гостелерадиокомпании «Владимир».

2 октября 1950 годародился владимирский журналист Валерий Юрьевич Скорбилин, отдавший долгие годы работы гостелерадиокомпании «Владимир».Журналистикой он стал заниматься на волне объявленной в СССР «гласности». Сотрудничал с областными газетами, стал одним из основателей первой городской газеты Владимира «Молва».Ровно 25 лет назад пришел на ГТРК «Владимир», одержав победу в областном конкурсе на создание концепции первого автономного городского канала телевещания и став его редактором. 1998 и 2008 годах областной организацией СЖ РФ назван «Журналистом года Владимирской области».До 2003 года - руководил редакцией молодёжного вещания ГТРК «Владимир». С 2007 года Валерий Скорбилин в рамках ГТРК «Владимир»перешёл к радиовещательной деятельности, вначале как ведущий программ «Радио России-Владимир», а затем как шеф-редактор.В фокусе его интересов всегда находились проекты, связанныес защитой русского языка и с краеведением. На счету Валерия Юрьевича авторская программа «Лексикон», посвящённаяборьбе за культуру речи и чистоту родного языка. Еще одна программа - «Листая старый календарь» -просветительско-патриотического направления, серия зарисовок о важнейших событиях и видных деятелях Владимирской земли.Скорбилин широко известен в регионе в связи с выпуском краеведческой и культурологической литературы. Именно этой деятельности Валерий Юрьевич ныне посвятил себя целиком.Его друзья и коллеги по журналистскому цеху, с которыми на протяжении четверти века Валерий Юрьевич Скорбилин работал на ниве ТВ и радиовещания, сердечно желают ему полноты творческих и жизненных сил. Успехов, новых трудов и новых открытий!