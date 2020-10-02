По сравнению с прошлыми годами число дисциплин увеличилось и теперь их 8.

В шестой раз во Владимире пройдет областная межнациональная спартакиада народов Владимирской области. По сравнению с прошлыми годами число дисциплин увеличилось и теперь их 8. Старт спартакиады уже в эту субботу. Говорит главный судья соревнований Константин Касаткин.- Это мини-футбол, армрестлинг, гиревой спорт, шахматы, нарды, дартс, пулевая стрельба и перетягивание каната. Соревнования пройдут, учитывая сложность с коронавирусной ситуацией компактно, быстро - в течение одной недели на площадках Центрального парка, спортцентр "Молодежный" предоставляет нам площадку и также любезно предоставила свои площади ДЮСШ №2, это Юбилейная, 58. 11 октября у нас закрытие. В нынешней спартакиаде заявилось 12 команд.Константин Киреев