Отделение Социального фонда России по Владимирской области проиндексирует социальные пенсии с 3 апреля. Повышение коснется почти 30 тысяч жителей региона, сообщили в ведомстве. Индексация
<a href="https://33live.ru/novosti/30-03-2026-socialnye-pensii-vo-vladimirskoj-oblasti-vyrastut-s-3-aprelya.html" target="_blank">Социальные пенсии во Владимирской области вырастут с 3 апреля</a> - Отделение Социального фонда России по Владимирской области проиндексирует социальные пенсии с 3 апреля. Повышение коснется почти 30 тысяч жителей региона, сообщили в ведомстве. Индексация
[url=https://33live.ru/novosti/30-03-2026-socialnye-pensii-vo-vladimirskoj-oblasti-vyrastut-s-3-aprelya.html]Социальные пенсии во Владимирской области вырастут с 3 апреля[/url] - Отделение Социального фонда России по Владимирской области проиндексирует социальные пенсии с 3 апреля. Повышение коснется почти 30 тысяч жителей региона, сообщили в ведомстве. Индексация