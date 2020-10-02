Мозаика "Спас на троне" украшала фасад часовни, которую построили в 1885 году на народные пожертвования.

Студенты и преподаватели московского художественного института имени Сурикова на мемориале Дмитрия Пожарского в Суздале воссоздадут мозаичную икону "Спас на троне". Владимиро-Суздальский музей-заповедник подписал с институтом соглашение. Когда приступят к работам?В буквальном смысле - восстановить историю. Такой шанс появился у студентов Московского художественного института имени Сурикова. Владимиро-Суздльский музей-заповедник заключил с ним соглашение о сотрудничестве. Одним из первых проектов станет создание мозаики "Спас на троне" для часовни на месте захоронения Дмитрия Пожарского в Суздале.Светлана Мельникова, гендиректор Владимиро-Суздальского музея-заповедника: «Часовня стоит уже много лет, и вот по прошествии 11 лет мы смогли решить эту проблему, надеюсь, что в течение года мозаика будет воссоздана и займет достойное место в комплексе памятников Спасо- Евфимьевского монастыря».Мозаика "Спас на троне" украшала фасад часовни, которую построили в 1885 году на народные пожертвования. В 1933 году она была разрушена. Восстановили ее лишь в 2009-м, и также - на народные пожертвования. Вместо мозаики установили печатную копию. Оригинал мозаичной иконы чудом сохранился, ее обнаружили в Спасо-Евфимьевом монастыре. "Спас на Троне " можно увидеть в Спасо-Преображенском соборе. Однако состояние иконы не позволяет установить ее на улице. Это большая честь - внести лепту в воссоздание исторической памяти, говорит ректор института Анатолий Любавин.Анатолий Любавин, ректор МГАХИ им. Сурикова: «Сам дух этого города, он закладывает любовь к Родине, пускай высокое слово, любовь воспитывает патриота. В этом плане наше сотрудничество очень важно, наши совместные проекты».Живое участие в проекте принял и Президент Академии художеств России Зураб Церетели. В частности, помог в приобретении материалов. Преподаватели уверяют - копию создадут за год. Современные технологии позволяют это сделать.Юлия Смирнова, доцент кафедры живописи и композиции МГАХИ им. Сурикова: «Студенты изучают искусство, мозаичное искусство, что касаемо данного проекта, очень важно, что они таким чудесным образом будут иметь возможность прикоснуться к настоящему и сделать что-то не в стол, а действительно важное».Делегация института приедет в Суздаль уже в октябре. Специалисты произведут необходимые замеры и расчеты. И, конечно, увидят оригинал мозаичной иконы "Спас на троне".Екатерина Гусева, «Вести-Владимир» при содействии пресс-службы Владимиро-Суздальского музея-заповедника.