- Пятый день в Камешковском районе ищут пропавшего мальчика. Какая помощь нужна волонтёрам?

- Пятый день в Камешковском районе ищут пропавшего мальчика. Какая помощь нужна волонтёрам?- Временное - не значит постоянное. Активисты народного фронта помогли выбить жилье для погорельца из Гусь-Хрустального района.- Мемориал Пожарского в Суздале украсит копия оригинальной мозаики девятнадцатого века. Кто восстановит "Спас на троне"?Об этом и не только расскажут корреспонденты «Вестей» в 9.00 на канале «Россия». Не пропустите!