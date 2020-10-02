Число умерших с момента пандемии достигло 221

По информации федерального штаба, во Владимирской области за прошедшие сутки погибло три человека с подтвержденным заболеванием коронавирусом. С учетом новых данных, число умерших пациентов с COVID-19 достигло 221.Как сообщает Роспотребнадзор по Владимирской области, за сутки лабораторно подтверждено еще 44 новых случая заражения. На этот раз лидирует Гусь-Хрустальный с 10 случаями, за ним Муромский район и Владимир.Количество новых зараженных медленно, но растет, поэтому так вано соблюдать все правила безопасности и, по возможности, снижать контакты между людьми. Особенно важно беречь пожилых и людей с хроническими заболеваниями.