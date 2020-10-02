Волонтеры рассказали, что уже удалось сделать на поисках 7-летнего школьника из села Горки. Напомним, первоклассник не вернулся домой 28 сентября. Мальчик приехал в село после уроков на

Волонтеры рассказали, что уже удалось сделать на поисках 7-летнего школьника из села Горки. Напомним, первоклассник не вернулся домой 28 сентября. Мальчик приехал в село после уроков на школьном автобусе, но до дома так и не добрался. Уже 5 сутки малыша ищут добровольцы со всей центральной части России. Помимо владимирских волонтеров на месте работают поисково-спасательные отряды