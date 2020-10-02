Массовая авария произошла на мосту в Загородный. Там столкнулись 4 автомобиля. ДТП произошло около 15:00 в районе поворота на микрорайон Коммунар. Как сообщают в пресс-службе УМВД, столкнулись

Массовая авария произошла на мосту в Загородный. Там столкнулись 4 автомобиля. ДТП произошло около 15:00 в районе поворота на микрорайон Коммунар. Как сообщают в пресс-службе УМВД, столкнулись грузовик Скания без полуприцепа, ВАЗ-2115, эти две машины ехали в сторону Владимира, а также автомобили Форд и микроавтобус Дукато, один из них ехал по встречной полосе реверсивного движения.