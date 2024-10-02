На его территории также появится площадка для борьбы, рукопашного боя и фитнеса.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Лакинске Владимирской области, стоимостью 1 миллиард рублей, идет в соответствии с намеченным графиком. Губернатор области Александр Авдеев сообщил, что работы планируют завершить в 2026 году.Спорткомплекс предназначен для занятий и соревнований по различным видам спорта, включая мини-футбол, гандбол, баскетбол, теннис и бадминтон. На его территории также появится площадка для борьбы, рукопашного боя и фитнеса, а также бассейн размером 12 на 6 метров.Напомним, ранее мы писали, что