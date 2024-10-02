Какие перспективы введения туристического налога во Владимирской области? Перспективы введения...

Какие перспективы введения туристического налога во Владимирской области?Перспективы введения туристического налога во Владимирской области обсудили за круглым столом в региональном Заксобрании. Начиная со следующего года, по федеральному закону власти муниципальных образований будут вправе вводить его на своих территориях.По мнению председателя областного парламента Ольги Хохловой, для муниципалитетов с большим потоком туристов - таких, как Владимир, Суздаль, Муром, Гороховец и другие, - этот сбор может стать хорошим подспорьем.Власти Суздаля, например, уже подтвердили готовность "укрепить" доходную часть бюджета за счет нового налога. Но предварительно нужно изучить все спорные моменты, чтобы закон реально заработал во Владимирской области.Депутаты Заксобрания готовы выйти на федеральный уровень с инициативами по урегулированию деятельности гостевых домов и других организаций, предоставляющих гостиничные услуги.Михаил Максюков, председатель комитета по налоговой и бюджетной политике Законодательного собрания Владимирской области:- Плюсы в том, что муниципальные бюджеты смогут пополняться за счет этого налога, и на эти деньги можно и благоустройство повышать, и озеленение улучшать, и туристическую привлекательность, и уборку налаживать города. Но минусы в том, что может быть неравная конкуренция между теми, кто в тени, и теми, кто официально платит все налоги.