Стая диких собак поселилась на территории бывшего роддома. По подсчетам жителей – взрослых четвероногих около десяти. Проблема существует много лет. Когда старые или больные собаки

Стая диких собак поселилась на территории бывшего роддома. По подсчетам жителей – взрослых четвероногих около десяти. Проблема существует много лет. Когда старые или больные собаки погибают, на их смену приходят другие, рассказывают старожилы. Бездомные животные разгуливают по всей улице и нападают на прохожих. На автобусной остановке четвероногие встречают пассажиров с рычанием и лаем. Екатерина Корнилова,