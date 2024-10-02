Так называется новое издание для детей, выпущенное музеем-заповедником.

Так называется новое издание для детей, выпущенное музеем-заповедником. Оно стало «продолжением» недавно открывшейся экспозиции, которая рассказывает о работе средневекового печатного двора в царской Слободе. О том же повествует и буклет, вовлекая юного читателя в увлекательный и сложный процесс «рождения» первых печатных книг в далеком XVI веке. (Кстати, даже название у них общее). Небольшой формат и мягкий переплет облегчат ребенку процесс чтения, а интересные задания, сопровождающие маленького «печатника» на разных страницах, обеспечат «усвоение материала».Над созданием книги трудились сотрудники Музея Ивана Грозного: врио директора М.К. Рыбакова, заместитель Л.А. Зарайская и художник М.А. Захарова. Научным консультантом выступил старший научный сотрудник Археографической комиссии РАН Б.Н. Морозов.«Я с большим трепетом держу в руках совершенно новый формат музейного издания в жанре средневекового комикса. Это рассказ-семейное путешествие по нашей новой экспозиции. Ребенок, с помощью родителей исследуя печатню, будет выполнять квест-задания из буклета. А в завершение его ждет небольшой приз, который можно получить у смотрителя.Данный издательский проект реализован в партнерстве с Е.С. Федоровым, директором Киржачской типографии. Мы очень благодарны Евгению Сергеевичу за помощь в выпуске тиража и просветительскую акцию для школьников Владимирской области. А еще очень лестно, что съемочная группа музея обладает эксклюзивным видео из самой типографии. Спасибо за такое доверие!», – поделилась впечатлениями врио директора музея-заповедника «Александровская слобода» М.К. Рыбакова.Кстати, творческое сотрудничество продолжится. Уже есть предварительная договоренность о создании нового туристического маршрута, который свяжет царский печатный двор в Слободе и современную типографию в Киржаче. Экскурсанты наглядно проследят исторический процесс создания книги в двух эпохах и те фантастические изменения, которые произошли в печатном деле за пять столетий.