Сотрудники УФСБ разоблачили группу аферистов, обманувших жительницу Владимира на 5,5 млн...

Сотрудники УФСБ разоблачили группу аферистов, обманувших жительницу Владимира на 5,5 млн рублейУправление ФСБ России по Владимирской области совместно с Следственным управлением Следственного комитета России по Владимирской области выявили незаконную деятельность двух жителей города Владимира.Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном и особо крупном размере), а также частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).Согласно материалам следствия, в октябре 2023 года обвиняемые убедили женщину из Владимира, что за вознаграждение смогут помочь в освобождении её супруга, арестованного по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.Они также обещали изменить квалификацию его деяний на менее серьезное преступление. В результате потерпевшая передала мошенникам 2,5 миллиона рублей, после чего они продолжили убеждать её в необходимости передачи дополнительных сумм.В феврале 2024 года, когда один из обвиняемых пытался получить очередную сумму в размере трех миллионов рублей, он был задержан сотрудниками УФСБ России по Владимирской области.На основании собранных материалов Следственным управлением Следственного комитета России по Владимирской области было возбуждено уголовное дело по указанным признакам преступлений.В сентябре 2024 года дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.Фото: УФСБ по Владимирской области