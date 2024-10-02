Сергей Иванович, выпускник Рязанского медуниверситета, имеет высшую квалификационную категорию по дерматовенерологии.

В Суздале Владимирской области новым главным врачом районной больницы стал Сергей Титов, опытный врач с 31-летним стажем. Сергей Иванович, выпускник Рязанского медуниверситета, имеет высшую квалификационную категорию по дерматовенерологии.Сначала начав работу в Марий Эл, затем отслужив несколько лет в Дагестане, получив почетную грамоту, Сергей переехал в Москву, где работал в различных медицинских учреждениях. Перед назначением на новую должность он был сотрудником департамента здравоохранения города Москвы.Напомним, ранее мы писали, что