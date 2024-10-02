Суд признал, что сверхурочная работа была проведена без письменного согласия.

Суд обязал Суздальскую районную больницу выплатить сотрудникам за сверхурочную работу и стимулирующие выплаты. Межрайонный прокурор выиграл иск в суде против ГКУЗ ВО «Суздальская районная больница».Иск был основан по результатам проверки прокуратуры и Государственной инспекции труда, которые обнаружили нарушения в оплате труда за январь 2023 года. Суд признал, что сверхурочная работа была проведена без письменного согласия, а снижение стимулирующих выплат было неправомерным. Решение суда вступило в силу, обязывая больницу произвести соответствующие выплаты в течение месяца.Напомним, ранее мы писали, что