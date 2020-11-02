Первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко выразил благодарность общественным палатам и некоммерческим организациям за помощь гражданам в период пандемии коронавируса. Он выразил уверенность, что общими усилиями можно справиться с текущими трудностями.

Первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко выразил благодарность общественным палатам и некоммерческим организациям за помощь гражданам в период пандемии коронавируса. Он выразил уверенность, что общими усилиями можно справиться с текущими трудностями.Пандемия коронавируса и последовавшей за ней экономический кризис обозначили новую роль общественных организаций, сказал Кириенко в своем выступлении на форуме "Сообщество". Российский некоммерческий сектор показал, что может помочь гражданам и государству, отметил он.Кириенко поблагодарил общественников за поддержку граждан и работу в рамках акции "Мы вместе". Он напомнил, что представители НКО помогали людям в домах престарелых, неврологических диспансерах, хосписах.Роль неоммерческих организаций и активность во время внесения поправок к Конституции сказалась на том, что значительная часть предложений была учтена в основном законе и нормативно-правовой базе."Это, конечно же, сказалось на принятых решениях со стороны президента и правительства РФ по поддержке некоммерческого сектора", – отметил чиновник.Кириенко указал на рост доверия граждан и власти к некоммерческому сектору. Он выразил уверенность, что общими усилиями можно справиться со второй волной пандемии коронавируса.Организованный Общественной палатой России форум "Сообщество" проходит 2-3 ноября в Москве. Мероприятие направлено на анализ состояния гражданского общества в России, а также на выявление роли социально ориентированных практик и их распространение.