В областном центре прошли массовые проверки водителей.

Тонированные стекла автомобилей зачастую становятся причиной таких дорожно-транспортных происшествий, как наезд на пешехода, столкновение транспортных средств и других ДТП, особенно в темное время суток.Накануне выходных в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий на территории города Владимира экипажи дорожно-патрульной службы, оснащенные техническими приборами измерения светопропускаемости автомобильных стекол, провели массовые проверки водителей транспортных средств.За два часа проведенного мероприятия сотрудники выявили семь тонированных автомобилей, светопропускание стекол которых не соответствовали требованиям технического регламента. В отношении водителей составлены административные материалы и выданы требования об устранении тонировки.Госавтоинспекция напоминает: управление транспортными средствами со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, не только создает угрозу безопасности дорожного движения, но и позволяет нарушителю скрывать совершение иных противоправных действий (неиспользование ремней безопасности, пользование телефоном, перевозку запрещенных предметов), а также демонстрирует открытое пренебрежение к требованиям законодательства.В условиях недостаточной видимости (туман, дождь, сумерки) затемненные автомобильные стекла искажают представление о расстоянии до предметов, других участников дорожного движения, снижают их различимость. Управление Госавтоинспекции призывает водителей к гражданско-правовой сознательности, соблюдению Правил дорожного движения и норм технического регламента.