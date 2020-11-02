Всего в регионе зафиксировано 9810 случаев.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 2 ноября 2020 года лабораторно подтверждено 100 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (21 сл. в г. Владимире, 16 сл. в Гусь-Хрустальном, 15 сл. в Муромском, 8 сл. в Ковровском, 8 сл. в Петушинском, 7 сл. в Вязниковском, 5 сл. в Камешковском, 3 сл. в Юрьев-Польском, 3 сл. в Александровском, 3 сл. в Кольчугинском, 3 сл. в Селивановском, 2 сл. в Собинском, 2 сл. в Меленковском, 2 сл. в Судогодском, 1 сл. в Суздальском, 1 сл. в Киржачском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 9810 случаев заболевания (1778 сл. в г. Владимире, 1442 сл. в Гусь-Хрустальном, 1112 сл. о. Муром, 811 сл. в Петушинском, 819 сл. в Ковровском, 737 сл. в Александровском, 470 сл. в Вязниковском, 422 сл. в Собинском, 415 сл. в Юрьев-Польском, 320 сл. в Кольчугинском, 243 сл. в Меленковском, 237 сл. в Суздальском, 226 сл. в Селивановском, 195 сл. в Гороховецком, 193 сл. в Судогодском, 159 сл. в Киржачском, 132 сл. в Камешковском, 99 сл. в г. Радужном).Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.