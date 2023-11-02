Вечером 1 ноября на улице Вокзальная сбили пешехода. По данным дорожной полиции, несчастье случилось в 19:30. Погибшим оказался мужчина 39 лет. Он скончался до приезда скорой помощи. За рулем

Вечером 1 ноября на улице Вокзальная сбили пешехода. По данным дорожной полиции, несчастье случилось в 19:30. Погибшим оказался мужчина 39 лет. Он скончался до приезда скорой помощи. За рулем автомобиля находился 55-летний водитель. Олег Лапшин, зам. начальника отдела ГИБДД области Водитель автомобиля “Шевроле Орландо” 1968 года рождения совершил наезд на пешехода, мужчину 1984 года рождения,