По обвинению в незаконном сбыте наркотических средств и покушении на сбыт перед судом предстанет 41-летний житель Петушинского района.

По обвинению в незаконном сбыте наркотических средств и покушении на сбыт перед судом предстанет 41-летний житель Петушинского района. Об этом сообщила УМВД России по Владимирской области.Правоохранители установили, что мужчина продал одному из земляков около 3 граммов наркотиков. Оперативники задержали обвиняемого возле тайника, когда он доставал новую партию запрещённых веществ для реализации. Когда мужчина заметил полицейских, то попытался спрятать наркотики и засунул их в рот. Впрочем, это не помогло, стражи порядка нашли свёрток.Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд.