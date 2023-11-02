По обвинению в незаконном сбыте наркотических средств и покушении на сбыт перед судом предстанет 41-летний житель Петушинского района.
По обвинению в незаконном сбыте наркотических средств и покушении на сбыт перед судом предстанет 41-летний житель Петушинского района. Об этом сообщила УМВД России по Владимирской области.
Правоохранители установили, что мужчина продал одному из земляков около 3 граммов наркотиков. Оперативники задержали обвиняемого возле тайника, когда он доставал новую партию запрещённых веществ для реализации. Когда мужчина заметил полицейских, то попытался спрятать наркотики и засунул их в рот. Впрочем, это не помогло, стражи порядка нашли свёрток.
Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд.