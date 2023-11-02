Во Владимире не удалось найти подрядчика, который займётся реконструкцией смотровой площадки на...

Во Владимире не удалось найти подрядчика, который займётся реконструкцией смотровой площадки на Пушкинском бульвареТорги провалились, как и сама смотровая на Пушкинском бульваре. Ремонт одной из главных туристических зон Владимира "повис" в воздухе-пока на неопределённый срок. Властям областного центра не удалось найти подрядчика, который займётся реконструкцией смотровой площадки.О провалах в историческом ядре "Вести" неоднократно рассказывали в эфире. Несколько месяцев назад владимирцы и туристы заметили, что "поползла" вниз и смотровая площадка недалеко от Успенского собора. Оградить и стянуть тросами пришлось и памятник Владимиру Крестителю. Осмотрев монумент, эксперты пришли к выводу: что памятник "движется". Контракт на работы был размещён в начале сентября. Заявленная стоимость-чуть больше 5 миллионов рублей. Но по факту - на горизонте не появилось ни одного подрядчика. Благоустройство территории, которая по сути-одна из "визитных карточек" туристического города-отложено.Алексей Алекин - представитель пресс-службы администрации г. Владимира:- В этом году проводить ремонтные работы невозможно. Ввиду того, что сейчас ноябрь месяц, строительные работы завершаются. Принято решение о том, что повторные торги на проведение этих работ будут проведены в следующем году.