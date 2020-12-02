Совет Федерации одобрил закон о продлении "дачной амнистии" еще на 5 лет - до 1 марта 2026 года.

Совет Федерации одобрил закон о продлении "дачной амнистии" еще на 5 лет - до 1 марта 2026 года.Отдельные положения "дачной амнистии" - об упрощенном порядке оформления прав на жилые и садовые дома, расположенные на садовых земельных участках - закончат свое действие 1 марта 2021 года. После этой даты владельцы участков будут обязаны руководствоваться уведомительным порядком строительства объектов, который вступил в силу 4 августа 2018 года, то есть о начале и завершении строительства нужно уведомлять орган местного самоуправления, который выдает разрешение, сообщаетЗаконом предлагается продлить на 5 лет срок упрощенного порядка оформления прав граждан на индивидуальные жилые дома и садовые дома, построенные на садовых участках, участках для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства.