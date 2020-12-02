За путёвкой в санаторий – через суд. Почти 30 лет Александр Воронов прикован к инвалидному креслу. Мужчина рассказывает, что по индивидуальной программе реабилитации ему положено 42 дня

За путёвкой в санаторий – через суд. Почти 30 лет Александр Воронов прикован к инвалидному креслу. Мужчина рассказывает, что по индивидуальной программе реабилитации ему положено 42 дня курортно-санаторного лечения. Однако уже в который раз добиваться путёвки именно на этот срок инвалиду приходится через суд. Дело в том, что вместо 42 дней – ему дают 24.