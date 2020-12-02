Таксист, по вине которого в Муроме погибла пассажирка, отправится в колонию-поселение. Мужчине вынесли приговор по делу о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по
<a href="https://33live.ru/novosti/02-12-2020-muromskogo-taksista-u-kotorogo-iz-salona-vypala-passazhirka-prigovorili-k-realnomu-sroku.html" target="_blank">Муромского таксиста, у которого из салона выпала пассажирка, приговорили к реальному сроку</a> - Таксист, по вине которого в Муроме погибла пассажирка, отправится в колонию-поселение. Мужчине вынесли приговор по делу о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по
[url=https://33live.ru/novosti/02-12-2020-muromskogo-taksista-u-kotorogo-iz-salona-vypala-passazhirka-prigovorili-k-realnomu-sroku.html]Муромского таксиста, у которого из салона выпала пассажирка, приговорили к реальному сроку[/url] - Таксист, по вине которого в Муроме погибла пассажирка, отправится в колонию-поселение. Мужчине вынесли приговор по делу о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по