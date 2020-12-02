Таксист, по вине которого в Муроме погибла пассажирка, отправится в колонию-поселение. Мужчине вынесли приговор по делу о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по

Таксист, по вине которого в Муроме погибла пассажирка, отправится в колонию-поселение. Мужчине вынесли приговор по делу о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть человека. Трагедия произошла в августе 2017-го года. Тогда подсудимый неофициально работал в одной из фирм такси и получил заказ на перевозку пассажиров. Машину заказала компания из троих человек. Среди