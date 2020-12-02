Дознаватели МЧС России по Владимирской области устанавливают причину пожара.

В Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании частного дома по адресу: Вязниковский район, н.п. Никологоры, ул. Игошина д. 22. Из-за позднего сообщения в пожарную охрану по прибытии подразделений дом горел по всей площади. Пожар был ликвидирован на площади 48 кв. м. Пострадавших и погибших нет. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 8 человек личного состава. Дознаватели МЧС России по Владимирской области устанавливают причину пожара.(Фото: пресс-служба МЧС по Владимирской области)