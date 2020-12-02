Это много, учитывая что такой суточной прирост смертности – редкость. За всё время пандемии лишь однажды умело 15-ть человек. Это пока антирекорд смертности. Ещё было несколько дней, когда

Это много, учитывая что такой суточной прирост смертности – редкость. За всё время пандемии лишь однажды умело 15-ть человек. Это пока антирекорд смертности. Ещё было несколько дней, когда мы теряли по 5-ть человек. 30-го ноября потеряли шестерых. И вот теперь 9-ть. Общая смертность от новой заразы во Владимирской области теперь составляет 333 человека. Заразились коронавирусом