Трехлетняя тяжба завершилась победой активистов.

Трехлетняя тяжба завершилась победой активистов."Судья Верховного Суда Российской Федерации Грачева И.Л., изучив кассационные жалобы акционерного общества «Мытищинский машиностроительный завод» и акционерного общества «Метровагонмаш» вынесла Определение об отказе акционерному обществу «Мытищинский машиностроительный завод» и акционерному обществу «Метровагонмаш» в передаче кассационных жалоб для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации", сообщилИх оппоненты, претендующие на этот участок коммерческие предприятия, были не согласны с решением Арбитражного суда Владимирской области от 10.12.2019, постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 11.03.2020 и постановлением Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 06.08.2020 по делу No А11-1035/2014.Но командой юристов защитников леса, юристом Департамента лесного хозяйства Александром Атаманенко, юристом Росимущества Владимирской Области Еленой Котовой в Верховный Суд были направлены обоснованные возражения.Администрации Киржачского района и СП Филипповского так же направили свои отзывы. И после двух месяцев тревожного ожидания Верховный Суд вынес справедливое решение.Напомним, что Бюджет Киржачского района получил всего 27 миллионов рублей, вместо положенного миллиарда. После ещё одной перепродажи новый собственник решил построить здесь мусорный полигон. Помимо непоправимого урона местной флоре и фауне, загрязнения почвы, без чистой питьевой воды могли остаться около миллиона человек. По мнению активистов, речь шла о масштабной экологической катастрофе.