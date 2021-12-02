В преддверии Нового года россиян ждет неприятная новость. Некоторые товары заметно взлетят в цене.

В преддверии Нового года россиян ждет неприятная новость. Некоторые товары заметно взлетят в цене.Подорожание неизбежно, считают экономисты. И-за ежегодного роста спроса на некоторые товары цена обязательно будет колебаться.В основном это касается шампанского, игристых вин, рыбы и морепродуктов, а также мяса и фруктов. К примеру, икра и красная рыба уже подорожала на 25-30 процентов.По словам бывшего заместителя министра сельского хозяйства России Леонида Холода, после новогодних праздников цены должны стабилизироваться.Причиной краткосрочного подорожания эксперт называет элементарные инструменты бизнеса.Также в подорожании продуктов виноваты изменения климата, эпидемия коронавируса, низкая урожайность в некоторых регионах и высокая заболеваемость. Впрочем, все контракты на поставки до Нового года уже подписаны, так что можно считать, что к настоящему моменту цены уже достигли своего пика."К новогодним продажам все готовятся заранее, и по контрактам с сетями, где реализуется основной объем продукции, цены повысить уже невозможно", – отметил он.Экономисты считают, что бесконечно цены на продукты расти не могут. В конце концов их сдержит фактор платежеспособного спроса.Ранее "Дни.ру" писали о том, что в России к Новому году ожидается подорожание недвижимости.