Милиционер жалуется врачу:
- Голова болит постоянно, настроение плохое, в семье скандалы, от выпивки удовольствия нет.
Врач ему говорит:
- Это вам надо к психотерапевту. С ним надо обязательно откровенно поговорить, чтобы во время беседы все самые тайные постыдные вещи открылись. Главное - чтоб все без утайки. Это метод такой, он очень хорошо помогает.
Через неделю врач спрашивает у мента:
- Ну как, получился откровенный разговор с психотерапевтом?
Мент:
- Получилось. Сначала, правда, он какой-то не очень разговорчивый был. Ну я ему пару раз дал по почкам, так он сразу признался, что жене изменяет и дочку в институт по блату пристроил.
еще анекдот!