Во Владимире появятся еще три пункта вакцинации. Самый крупный откроется в здании драмтеатра. Также...

Во Владимире появятся еще три пункта вакцинации. Самый крупный откроется в здании драмтеатра. Также прививочные пункты откроются на железнодорожном и автобусном вокзалах, сообщают в департаменте здравоохранения Владимирской области.Артем Осипов, глава регионального Департамента здравоохранения:– В декабре для удобства владимирцев будет организован самый мощный в области центральный пункт вакцинации на базе Владимирского драмтеатра, где все желающие смогут привиться от коронавируса без предварительной записи, в том числе в выходные дни. Эти меры направлены на создание наиболее комфортных условий для жителей области при прохождении вакцинации, а также будут способствовать разделению потоков пациентов с признаками ОРВИ и без.Фото: https://pixabay.com/ru/