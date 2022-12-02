Что владимирцы знают об инклюзии? Проверить свои знания можно будет сегодня. Стартует...

Что владимирцы знают об инклюзии? Проверить свои знания можно будет сегодня.Стартует всероссийский тотальный тест "Доступная среда". Он приурочен к Международному дню инвалидов. Онлайн-тест включает вопросы по нескольким блокам. Среди них - создание доступной среды, этика общения, правила оказания ситуационной помощи. На сайте total-test.ru можно также пройти подготовку к тестированию. По его результатам будет составлен рейтинг регионов по уровню вовлеченности в создание доступной среды для людей с инвалидностью.