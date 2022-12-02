Что владимирцы знают об инклюзии? Проверить свои знания можно будет сегодня.
Стартует...
Что владимирцы знают об инклюзии? Проверить свои знания можно будет сегодня.
Стартует всероссийский тотальный тест "Доступная среда". Он приурочен к Международному дню инвалидов. Онлайн-тест включает вопросы по нескольким блокам. Среди них - создание доступной среды, этика общения, правила оказания ситуационной помощи. На сайте total-test.ru можно также пройти подготовку к тестированию. По его результатам будет составлен рейтинг регионов по уровню вовлеченности в создание доступной среды для людей с инвалидностью.