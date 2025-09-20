За эту неделю во Владимирской области зафиксировано незначительное снижение обращений жителей о БПЛА. Всего их поступило – 89, что на 2,2 процента меньше, чем на прошлой неделе. Об этом

За эту неделю во Владимирской области зафиксировано незначительное снижение обращений жителей о БПЛА. Всего их поступило – 89, что на 2,2 процента меньше, чем на прошлой неделе. Об этом сообщили в Министерстве региональной безопасности области. Однако, по данным Центра обработки вызовов системы, общее количество звонков по единому номеру 112 увеличилось и составило – 12 857. Из