Подготовленные предпринимателем Евгением Пригожиным вопросы о работе петербургских властей вынудили Смольный перенести прямую линию с Александром Бегловым на неопределенный срок.

Подготовленные предпринимателем Евгением Пригожиным вопросы о работе петербургских властей вынудили Смольный перенести "прямую линию" с Александром Бегловым на неопределенный срок.Сегодня, 2 декабря, должна была состояться "прямая линия" с губернатором Санкт-Петербурга. Однако Смольный неожиданно решил отменить мероприятие из-за повышенного внимания со стороны общественности, сообщает издание "".Дело в том, что запланированная "прямая линия", по словам журналистов, должна была пройти по заготовленному сценарию: градоначальник отвечал бы на составленные заранее вопросы. Подобный формат вызвал недовольство у петербуржцев, у которых накопилось немало вопросов к властям города.В связи с этим предприниматель Евгений Пригожин составил список волнующих горожан вопросов для губернатора. Речь идет о проблемах предоставления услуг ЖКХ, соцсектора, о провале мусорной и транспортной реформ, о задержках в строительстве станций метрополитена и о многом другом.Инициатива петербургского бизнесмена вызвала ажиотаж среди горожан. В связи с этим Смольный, по словам журналистов, принимая во внимание, репутационные риски, решил отменить "прямую линию". А губернатор Александр Беглов отправился в Каменку в рамках внепланового визита.Ранее Евгений Пригожин , что отсутствие со стороны Беглова обратной связи по поводу представленных вопросов будет свидетельствовать о необходимости лечения губернатора.