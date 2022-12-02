В ближайшее время люди получат ключи от квартир.

В Коммунаре дом с лишними этажами введен в эксплуатацию. Об этом рассказал Александр Авдеев.«Проблема с вводом в эксплуатацию новостройки на улице Центральной, 19 решена. Мы заставили застройщика снести два лишних пролёта, надстроенные без разрешения. Дольщики, ждавшие документов на квартиры с 2016 года, в ближайшее время получат ключи», - уточнил губернатор.Ранее сообщалось, что суд уголовное дело на гендиректора компании-застройщика по нереабилитирующим основаниям. Он обвинялся в самоуправстве, но сроки привлечения к ответственности вышли и руководитель избежал наказания.